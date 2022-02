GF Vip | ha deciso di lasciare il gioco all’improvviso | “Apre la porta rossa Abbandono la Casa”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni le incomprensioni continuano. Durante l’aperitivo del giovedì sera, Alessandro, infastidito da un atteggiamento non chiaro di Sophie, si rifugia in piscina per stare da solo. La Codegoni, convinta di aver scatenato la gelosia di Alessandro con alcuni commenti sugli altri ragazzi della, lo raggiunge dando il via ad una nuova lite. “Non mi interessa proprio parlar con te, non so proprio perché sei qui a parlare. Impara a comrti” le dice Alessandro non chiarendo il motivo per cui è arrabbiato con lei – “Lo so fare già molto bene, penso di essere molto orgogliosa di come mi so comre e di come porto rispetto”. I due, poi, litigano anche in camera da letto con Sophie che, delusa dall’atteggiamento di Basciano, decide di andare a dormire nella stanza del sole insieme a Soleil ...