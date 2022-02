Dieta Mediterranea, protocollo d’intesa tra Coni e Coldiretti per un’alimentazione sana (Di venerdì 4 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio, alle ore 11.30, presso la sede del Coni Campania in via Alessandro Longo 46 Napoli, Sergio Roncelli, presidente Coni della Campania e Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania, firmeranno un protocollo d’intesa per promuovere e diffondere fra i giovani un corretto stile di vita basato sulla sana alimentazione derivante dalla Dieta Mediterranea, abbinata alla attività motoria e sportiva. La Coldiretti Campania ed il Coni Campania, considerando l’importanza della funzione e dell’impatto sociale della attività sportiva e della corretta nutrizione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, anche in termini di costi sociali, hanno deciso, con questo protocollo, azioni ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio, alle ore 11.30, presso la sede delCampania in via Alessandro Longo 46 Napoli, Sergio Roncelli, presidentedella Campania e Gennarino Masiello, presidenteCampania, firmeranno unper promuovere e diffondere fra i giovani un corretto stile di vita basato sullaalimentazione derivante dalla, abbinata alla attività motoria e sportiva. LaCampania ed ilCampania, considerando l’importanza della funzione e dell’impatto sociale della attività sportiva e della corretta nutrizione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, anche in termini di costi sociali, hanno deciso, con questo, azioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieta Mediterranea Lega a Ue: cambiare rotta su criminalizzazione vino e carne ... discriminando anche la dieta mediterranea, per il quinto anno consecutivo premiata dal 'US News & World Report' dieta migliore al mondo'. Secondo gli esponenti della Lega serve invece 'ribaltare l'...

La Dieta Mediterranea per combattere lo spreco alimentare, esperti a confronto Pollica . La Dieta Mediterranea per combattere lo spreco alimentare. Sarà il tema affrontato il prossimo 5 febbraio, nella Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare, nel Cilento. Il Museo Vivente della Dieta ...

Mediterranea, la dieta che batte ogni... Io Donna Dieta Mediterranea, protocollo d’intesa tra Coni e Coldiretti per un’alimentazione sana gli enti di promozione e le associazioni benemerite, le aziende agricole, le cooperative e le organizzazioni di produttori. TAGS agricoltura campania coldiretti Coni dieta mediterranea Gennarino ...

Coldiretti si oppone ai tagli della Ue sulla promozione di vino e carne Il messaggio è stato lanciato in occasione dei bandi 2022 che invitano a preferire progetti a favore delle diete vegetali, affossando la dieta mediterranea e il Made in Italy “Un precedente pericoloso ...

