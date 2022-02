Covid, Fontana: “Lombardia resta in zona gialla” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Lombardia anche questa settimana resta in zona gialla”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come “il monitoraggio della cabina di Iss e ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per la Lombardia con tutti i parametri inferiori alla media nazionale”. Nello specifico l’incidenza positivi è 1.107 contro 1.362, l’occupazione dell’area medica è del 27,7% contro il 29,5%; le terapie intensive 12% contro il 14,8%; l’Rt sintomi 0,64 contro 0,93; Rt ospedaliero 0,85 contro 0,89. “Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto il nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale – conclude Fontana – ci ha permesso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Laanche questa settimanain”. Lo comunica in una nota il presidente della Regione, Attilio, evidenziando come “il monitoraggio della cabina di Iss e ministero della Salute abbia confermato il rischio basso per lacon tutti i parametri inferiori alla media nazionale”. Nello specifico l’incidenza positivi è 1.107 contro 1.362, l’occupazione dell’area medica è del 27,7% contro il 29,5%; le terapie intensive 12% contro il 14,8%; l’Rt sintomi 0,64 contro 0,93; Rt ospedaliero 0,85 contro 0,89. “Il grande senso di responsabilità dimostrato dai lombardi e lo sforzo messo in campo da tutto il nostro sistema sanitario regionale per la campagna vaccinale – conclude– ci ha permesso ...

Advertising

fisco24_info : Covid, Fontana: 'Lombardia resta in zona gialla': (Adnkronos) - 'Parametri inferiori alla media nazionale'… - VivereMilano : DL Covid, Fontana: no a discriminazione tra vaccinati e non nelle primarie - lombardialive24 : MILANO (ITALPRESS) -“La Lombardia anche questa settimana resta in zona gialla”. Lo comunica il presidente della Reg… - ilSaronno : Covid, Fontana: “Lombardia ancora in zona gialla” - infoitinterno : COVID, PRESIDENTE FONTANA: PARAMETRI LOMBARDIA INFERIORI A MEDIA NAZIONALE, ORA PUNTIAMO A NORMALIZZAZIONE VITA SOC… -