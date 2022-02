Coinhouse | la piattaforma che permette facilmente e velocemente d’investire in criptovalute già con €20

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022)sta facendo parlare di se in questi giorni, proprio perchè il fenomeno Bitcoin sta prendendo piede con una certa prepotenza. Vediamo insieme perchèpotrebbe essere l’app del futuroe il suo futuro – Computermagazine.itSe avete bisogno, in modo più che sicuro, i vostri capitali d’inizio, quelli che s’incontrano possiamo dire, all’inizio dell’immersione nel mondo cripto, allorafa per voi.L’app, chedi aprire un conto in modo rapido con verifica dell’identità, da la possibilità di inviare a investire a partire da 20€, una piccola cifra che non spaventa sicuramente chi vuole muovere i primi passi in questo mondo, magari ancora sconosciuto. Ci sono vari servizi offerti dalla ...