Ciclismo, Elisa Balsamo: “Sono felice di aver vissuto l’esperienza al Teatro Ariston” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Elisa Balsamo era presente ieri sera al Festival di Sanremo insieme al fidanzato Davide Plebani e a Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione ciclistica italiana. La campionessa del mondo ha donato ad Amadeus, conduttore della manifestazione, la maglia azzurra. La 23enne nativa di Cuneo ha rilasciato ai microfoni della federazione: “Sono felice di aver vissuto l’esperienza al Teatro Ariston. Per il mondo del Ciclismo femminile è stata una bella cosa. La reputo un punto a partenza per magari ottenere ancora di più in futuro”. La piemontese ha continuato dicendo: “Dal vivo è tutto molto più intenso. Vedi quello che succede senza intermediazioni. Sono rimasta affascinata dall’orchestra, da suoi ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)era presente ieri sera al Festival di Sanremo insieme al fidanzato Davide Plebani e a Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione ciclistica italiana. La campionessa del mondo ha donato ad Amadeus, conduttore della manifestazione, la maglia azzurra. La 23enne nativa di Cuneo ha rilasciato ai microfoni della federazione: “dial. Per il mondo delfemminile è stata una bella cosa. La reputo un punto a partenza per magari ottenere ancora di più in futuro”. La piemontese ha continuato dicendo: “Dal vivo è tutto molto più intenso. Vedi quello che succede senza intermediazioni.rimasta affascinata dall’orchestra, da suoi ...

