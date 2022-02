Chi è DJ Massimo Alberti, ospite al Festival di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è il DJ Massimo Alberti ospite oggi – 4 febbraio 2022 – al Festival di Sanremo 2022? L’artista, dj fra più acclamati del panorama nazionale, che da 37 anni è fra le “icone” di Rtl 102.5, è nato a Casnigo (Bergamo). La sua passione per il mondo della musica nasce con lui ed esplode davvero presto: ad appena 12 anni, infatti, inizia la sua carriera radiofonica. L’anno successivo, era il 1979, diventa subito dj in discoteca, un piccolo 13enne pieno di grinta ed energia che suonava insieme al fratello Maurizio, il suo maestro. Lavorano fianco a fianco e formano forse la prima vera coppia di dj set che si sfida suonando un disco a testa durante la serata, pratica molto di moda oggi. Neanche un decennio dopo, nel 1987, Massimo Alberti ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è il DJoggi – 4 febbraio– aldi? L’artista, dj fra più acclamati del panorama nazionale, che da 37 anni è fra le “icone” di Rtl 102.5, è nato a Casnigo (Bergamo). La sua passione per il mondo della musica nasce con lui ed esplode davvero presto: ad appena 12 anni, infatti, inizia la sua carriera radiofonica. L’anno successivo, era il 1979, diventa subito dj in discoteca, un piccolo 13enne pieno di grinta ed energia che suonava insieme al fratello Maurizio, il suo maestro. Lavorano fianco a fianco e formano forse la prima vera coppia di dj set che si sfida suonando un disco a testa durante la serata, pratica molto di moda oggi. Neanche un decennio dopo, nel 1987,...

