Checco Zalone, i virologi da bar e la confusione da social sulla scienza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la sua ironia pungente e geniale Checco Zalone, vestendo i panni di un virologo cugino di Albano ha detto ad Amadeus, sul palco di Sanremo «Voglio dire a tutti i giovani che intraprendono carriere difficili (…) non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio chiama pure a voi!» ironizzando sulla grande esposizione mediatica che hanno avuto i virologi in questi anni di pandemia. Ma, a voler dirla tutta, la virologia è diventato un argomento di discussione quotidiano e alla portata di tutti. Così come i test covid sono entrati nel paniere dei beni tenuti in considerazione dall’ISTAT per calcolare l’inflazione, allo stesso modo, temi medici specialistici come la virologia, l’immunologia e l’epidemiologia sono diventati argomenti di conversazione nei bar, dal parrucchiere e sulle tavole ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la sua ironia pungente e geniale, vestendo i panni di un virologo cugino di Albano ha detto ad Amadeus, sul palco di Sanremo «Voglio dire a tutti i giovani che intraprendono carriere difficili (…) non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio chiama pure a voi!» ironizzandogrande esposizione mediatica che hanno avuto iin questi anni di pandemia. Ma, a voler dirla tutta, laa è diventato un argomento di discussione quotidiano e alla portata di tutti. Così come i test covid sono entrati nel paniere dei beni tenuti in considerazione dall’ISTAT per calcolare l’inflazione, allo stesso modo, temi medici specialistici come laa, l’immunologia e l’epidemiologia sono diventati argomenti di conversazione nei bar, dal parrucchiere e sulle tavole ...

Advertising

thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - stanzaselvaggia : Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022 - NicolaPorro : ?? Checco #Zalone deride i #virologi. Loro reagiscono così. E Burioni... ?? - Mania48Mania53 : RT @Capezzone: Non rompete i coglioni a Checco Zalone. “Questo non lo potevi dire, quello non lo dovevi dire così, quest’altro era un tema… - Dream290614 : RT @Cinguetterai: L’opinione di Drusilla Foer sul monologo di Checco Zalone a #Sanremo2022 -