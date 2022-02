Calano casi di contagio e ricoveri, ma crescono ancora i decessi (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche il monitoraggio settimanale dell’Iss certifica il raffreddamento della curva pandemica. L’incidenza cala a 1.362 nuovi casi settimanali per centomila abitanti, -25% rispetto a sette giorni fa. L’indice Rt è a 0,93, sotto la soglia pandemica 1. Diminuisce la pressione sugli ospedali: sono occupate dai pazienti positivi il 14,8% dei posti di terapia intensiva e il 29,5% degli altri reparti, in calo rispetto alla settimana scorsa. Solo le Marche vanno in zona arancione, ma ormai il provvedimento non comporta quasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche il monitoraggio settimanale dell’Iss certifica il raffreddamento della curva pandemica. L’incidenza cala a 1.362 nuovisettimanali per centomila abitanti, -25% rispetto a sette giorni fa. L’indice Rt è a 0,93, sotto la soglia pandemica 1. Diminuisce la pressione sugli ospedali: sono occupate dai pazienti positivi il 14,8% dei posti di terapia intensiva e il 29,5% degli altri reparti, in calo rispetto alla settimana scorsa. Solo le Marche vanno in zona arancione, ma ormai il provvedimento non comporta quasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

