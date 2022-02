Benevento, i convocati di Fabio Caserta per la sfida con il Parma (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 23 i calciatori convocati da Fabio Caserta per la sfida di domani con il Parma (ore 14 stadio Ciro Vigorito). Prima convocazione casalinga per Farias, mentre come prevedibile resta fuori dall’elenco Mattia Viviani, ancora infortunato. Assente anche Gyamfi, rientrano Improta e Foulon. 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 i calciatoridaper ladi domani con il(ore 14 stadio Ciro Vigorito). Prima convocazione casalinga per Farias, mentre come prevedibile resta fuori dall’elenco Mattia Viviani, ancora infortunato. Assente anche Gyamfi, rientrano Improta e Foulon. 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro L'articolo proviene ...

