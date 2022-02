Barbara D’Urso perde il programma: Canale 5 ha scelto la sua rivale! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Barbare D’Urso perde il programma: Canale 5 ha scelto. Sarà un’altra donna a condurre il grande ritorno in televisione sui canali Mediaset. Brutte notizie in arrivo per Barbara D’Urso, che non potrà più condurre il programma che le avevano promesso. La padrona di casa di Pomeriggio 5 avrebbe dovuto prendere il timone di un reality nei prossimi mesi, ma Mediaset ha fatto scelte diverse. Barbare D’Urso a Pomeriggio 5Gli ultimi tempi non sono proprio dei più brillanti per Barbara D’Urso, che ha perso terreno nelle gerarchie dei palinsesti di Canale 5. L’appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 è rimasto, ma è ormai l’unico programma affidato alla ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 4 febbraio 2022) Barbareil5 ha. Sarà un’altra donna a condurre il grande ritorno in televisione sui canali Mediaset. Brutte notizie in arrivo per, che non potrà più condurre ilche le avevano promesso. La padrona di casa di Pomeriggio 5 avrebbe dovuto prendere il timone di un reality nei prossimi mesi, ma Mediaset ha fatto scelte diverse. Barbarea Pomeriggio 5Gli ultimi tempi non sono proprio dei più brillanti per, che ha perso terreno nelle gerarchie dei palinsesti di5. L’appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 è rimasto, ma è ormai l’unicoaffidato alla ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5 : ieri il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso è al vertice… - vibeney : quando barbara d’urso comprerà tutti i call center e la rappresentante di lista vincerà allora cosa??? #sanremo2022… - repacio57 : @cmormandi @BelpietroTweet continua a guardare le trasmissioni di barbara d'urso e fidati di lei ! sei un classico ! - gianpaolag18 : @Cipridis Andrè ci può pure andare, però stai zitta, non fare sparate del genere, non hai di fronte una Barbara d’U… - yanez_2006 : non voglio dire ma Fazio non è giornalista. perché se basta avere un ospite e fare le domande per essere tale, allo… -