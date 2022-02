Allarme peste suina africana anche in Italia (Di venerdì 4 febbraio 2022) In questi ultimi giorni si parla molto di peste suina africana. Il virus, infatti, è arrivato anche in Italia: in Liguria e Piemonte. Sta colpendo cinghiali e maiali. Quali sono i rischi? Maiali: animali a rischio per il virus della peste suina – curiosauro.itpeste suina: una nuova ondata infetta cinghiali e maiali in Italia In Nord Italia non ci si preoccupa più solo del Covid-19 ma anche della peste suina africana o ASFV (dall’inglese African swine fever virus). Questo patogeno non colpisce l’uomo ma maiali e cinghiali. Gli allevatori già lo conoscono bene, purtroppo. Arrivò per la prima volta in Italia nel 1978. Ma ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 4 febbraio 2022) In questi ultimi giorni si parla molto di. Il virus, infatti, è arrivatoin: in Liguria e Piemonte. Sta colpendo cinghiali e maiali. Quali sono i rischi? Maiali: animali a rischio per il virus della– curiosauro.it: una nuova ondata infetta cinghiali e maiali inIn Nordnon ci si preoccupa più solo del Covid-19 madellao ASFV (dall’inglese African swine fever virus). Questo patogeno non colpisce l’uomo ma maiali e cinghiali. Gli allevatori già lo conoscono bene, purtroppo. Arrivò per la prima volta innel 1978. Ma ...

