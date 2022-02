Al Bano | commento epico all’imitazione di Checco Zalone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanremo 2022:, ospite della seconda serata, ha portato sul palco dell’Ariston l’imitazione di Al. Come avrà reagito il cantante? Sul palco dell’Ariston, Amadeus sta presentando per la 72° edizione della kermesse canora più famosa di Italia, Sanremo. Grandi ospiti sia in queste tre puntate: a partire dai vincitori dell’anno scorso, I Maneskin, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano commento

...specifico le parole scritte da un utente su Instagram al quale però la giovane figlia di Ale ...una ragazza tanto forte che quindi non si è lasciata abbattere da questo brutto e triste. ...arrivato, da parte di Al, l'attesosull'imitazione che ha fatto di lui Checco Zalone ieri sera, al Festival di Sanremo 2022 . L'attore ha parodiato il personaggio di un presunto cugino virologo del cantautore, ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Queste nello specifico le parole scritte da un utente su Instagram al quale però la giovane figlia di Al Bano e Loredana ha scelto di rispondere ... si è lasciata abbattere da questo brutto e triste ...