"Una scusa", "Vaff....". L'ira di Argentero dopo il forfait a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'attore è stato costretto a rinunciare all'ospitata sanremese per un lutto familiare. Ma sul web qualcuno ha insinuato fosse una "scusa" e Argentero è sbottato Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'attore è stato costretto a rinunciare all'ospitata sanremese per un lutto familiare. Ma sul web qualcuno ha insinuato fosse una "" e Argentero è sbottato

Advertising

CardRavasi : Nella notte Forse sei tu Tra le luci di mille città Tra la solita pubblicità Quella scusa per farmi un po’ ridere F… - Lucaargentero : “Guarda Doc, una gioia!” “Ah no scusa, non era per te…” @DocNelleTueMani #DocNelleTueMani2 Ci siete per stasera? - gaiatortora : Care amiche, oggi si è andati un passo avanti. Con la scusa della donna ( vittima sacrificale) si è fatto credere c… - maiohosonno1 : RT @CAFFELA10469033: ??E vivo dentro una prigione E provo a starti vicino Ma scusa se poi mando tutto a puttane e non so dirti ciò che prov… - blueheather__ : e se domani partirai, portami sempre con te. sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità una scusa pe… -