Un ritorno che va oltre il calcio: Buffon e Benevento 25 anni dopo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Venticinque anni in un soffio di vento. Il velo di nostalgia che sta accarezzando il meraviglioso viaggio di Gianluigi Buffon si addenserà su Benevento, coprirà le due aree di rigore per novanta minuti complessivi, lo accompagnerà nell’ennesimo pomeriggio lungo una carriera. A quarantaquattro anni il campione di Carrara si sta riscoprendo un giovane capitano, punto focale di un Parma ancora distante dalla sua vera dimensione. Tornerà a giocare qui, a Benevento, dopo averlo fatto con la Nazionale Under 21 nell’ormai lontano 1997. Era un primo maggio, in campo c’era anche Totti e l’avversario da fronteggiare si chiamava Polonia. Toccò a Cristiano Lucarelli togliere le castagne dal fuoco a pochi minuti dalla fine per evitare la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Venticinquein un soffio di vento. Il velo di nostalgia che sta accarezzando il meraviglioso viaggio di Gianluigisi addenserà su, coprirà le due aree di rigore per novanta minuti complessivi, lo accompagnerà nell’ennesimo pomeriggio lungo una carriera. A quarantaquattroil campione di Carrara si sta riscoprendo un giovane capitano, punto focale di un Parma ancora distante dalla sua vera dimensione. Tornerà a giocare qui, aaverlo fatto con la Nazionale Under 21 nell’ormai lontano 1997. Era un primo maggio, in campo c’era anche Totti e l’avversario da fronteggiare si chiamava Polonia. Toccò a Cristiano Lucarelli togliere le castagne dal fuoco a pochi minuti dalla fine per evitare la ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno che VIDEO - Il discorso del presidente Mattarella: 'Giorni travagliati, ma non potevo sottrarmi' ...DELLA VOLONTÀ POPOLARE ' 'Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica - ha proseguito il Capo dello Stato - Ritorno ...

Ora un Coordinamento: 'Sì ai referendum' Di fronte a ciò, vecchi leoni della partitocrazia e giovani professionisti dell'antipolitica gridano in coro che il ritorno del proporzionale ci salverà, perché darà modo ai partiti di ricostruirsi e,...

"Adesso sono gli altri che inseguono me". Il ritorno in pista di Marcell Jacobs AGI - Agenzia Italia Quirinale, Masia: “Mattarella unico vincitore” oltre il 50% degli italiani dice che la politica è uscita sconfitta, i partiti sono usciti sconfitti dall’elezione del Presidente della Repubblica perché non sono riusciti ad ‘impedire’ il ritorno di ...

Data Virtualization: ritorno sull’investimento del 408% Oltre a un significativo ritorno sull’investimento, la ricerca ha riscontrato processi più efficienti che si sono tradotti in: Una riduzione dell’83% del time-to-revenue. Una riduzione del 67% ...

