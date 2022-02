Tutti i numeri di maglia del Napoli 2021/2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) I numeri di maglia del Napoli 2021/2022. Chi indossa la 10? Cosa ha scelto Osimhen? La numerazione degli azzurri per la stagione 21/22. Fuori dalla Champions all’ultima giornata della scorsa annata, il Napoli di De Laurentiis ha cambiato allenatore per provare a rilanciarsi. Con Spalletti grosso della formazione azzurra confermata, pronta a dire la sua in Europa League e in campionato. In squadra giocatori che hanno vinto gli Europei, ma anche elementi che cercano riscatto dopo il 2020/2021 e una conferma. Big ancora in squadra, rivoluzione della rosa napoletana al minimo storico e avanti tutta con i soliti noti. A gennaio la cessione di Manolas ha portato all’arrivo di Taunzebe, con limitati accorgimenti dei numeri di maglia fino al ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ididel. Chi indossa la 10? Cosa ha scelto Osimhen? La numerazione degli azzurri per la stagione 21/22. Fuori dalla Champions all’ultima giornata della scorsa annata, ildi De Laurentiis ha cambiato allenatore per provare a rilanciarsi. Con Spalletti grosso della formazione azzurra confermata, pronta a dire la sua in Europa League e in campionato. In squadra giocatori che hanno vinto gli Europei, ma anche elementi che cercano riscatto dopo il 2020/e una conferma. Big ancora in squadra, rivoluzione della rosa napoletana al minimo storico e avanti tutta con i soliti noti. A gennaio la cessione di Manolas ha portato all’arrivo di Taunzebe, con limitati accorgimenti deidifino al ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? TUTTI i numeri della pandemia migliorano. ?? TUTTI gli altri Paesi fanno ormai a gara per togliere ogni restrizion… - Pontifex_it : Tutti i nostri dolori per Dio sono sacri. Davanti a Dio non siamo degli sconosciuti, o dei numeri. Siamo volti e cu… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Conosco il peso della maglia numero 7, ma tutte le maglie della Juve pesano. Io sono qui per aiutare… - Gian_Santovito : RT @GuidoDeMartini: ?? TUTTI i numeri della pandemia migliorano. ?? TUTTI gli altri Paesi fanno ormai a gara per togliere ogni restrizione. ??… - piersar62 : RT @GuidoDeMartini: ?? TUTTI i numeri della pandemia migliorano. ?? TUTTI gli altri Paesi fanno ormai a gara per togliere ogni restrizione. ??… -