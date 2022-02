Tariffa puntuale a Stezzano | botta e risposta tra la Lega e l’Amministrazione

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022). “Sullamancano chiarimenti, organizzazione e comunicazione con tutti i cittadini”. È l’accusa che ladimuove alcomunale, alle prese con l’avvio della raccoltadei rifiuti, in partenza l’1 marzo. “Troviamo assurdo anzitutto che per il ritiro del nuovo bidoncino i cittadini si debbano recare alla stazione ecologica didurante giorni infrasettimanali ad orari nei quali, la gente normale, solitamente lavora. Non si poteva organizzare nel weekend per agevolare chi durante la settimana lavora? La seconda questione è relativa alla mancanza di chiarimenti in merito all’introduzione del nuovo metodo di raccolta e questo si ricolalla carenza di comunicazione con i ...