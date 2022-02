Siria, capo dell'Isis muore durante un blitz Usa: si è fatto esplodere | Biden: "Disperato atto di codardia" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il capo dell'Isis , Abu Ibrahim al - Hashimi Al Qurayshi, è morto durante un'operazione militare Usa nel nord della Siria . Lo ha annunciato Joe Biden, spiegando che tutti i soldati americani che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il, Abu Ibrahim al - Hashimi Al Qurayshi, è mortoun'operazione militare Usa nel nord. Lo ha annunciato Joe, spiegando che tutti i soldati americani che ...

