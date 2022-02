Sanremo 2022 | perché i cantanti all’Ariston dicono “Fantasanremo” e “Papalina”

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Xelit14 : RT @repubblica: Il festival dei record, Amadeus: 'Vinco perché lavoro in serenità'. E abbraccia Drusilla Foer [dalla nostra inviata Silvia… - BarbySavino : RT @ImolaOggi: Sanremo 2022, Movimento Imprese Italiane: “Vergognatevi, siete da denuncia!” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

La critica televisiva Alessandra Comazzi commenta in questa edizione speciale di Cose di tele il Festival di, il meglio e il peggio della seconda serata alice castagneri 03 Febbraio(Adnkronos) – Per la seconda serata di Sanremo 2022 sono targati Checco Zalone i picchi d’ascolto. In termini di spettatori il picco è stato raggiunto alle 21.45, con 16.214.000 spettatori, al momento ...Gianni Morandi sotto il sole e di fronte al mare di Sanremo condivide con i suoi fan la corsetta mattutina. Il sorriso del cantante ha caricato tutti i follower dell'artista in gara nell'edizione 2022 ...