Sanremo 2022 | Galli ‘risponde’ a Zalone | “Non sono virologo | non ho agente”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nonun, faccio il professore di malattie infettive. In tv vado gratis, non ho un”. Il professor Massimorisponde in maniera ‘puntuale’ al (quasi) collega Checco. Sul palco del Festival di, nella seconda serata, l’attore ha indossato i panni delOronzo Carrisi – cugino di Al Bano – e si è disimpegnato tra considerazioni sui volti noti dell’era covid, in procinto di tornare lontano dai riflettori con la fine della pandemia. “Io nonunun professore di malattie infettive”, dicea Un giorno da pecora. “Ho lavorato per una vita su questioncelle come l’Aids, l’epatite, la tubercolosi, la ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - DietrolaNotizia : Tananai in gara al Festival di Sanremo con 'Sesso Occasionale' - APmagazineit : Sanremo 2022, Amadeus trionfa e le polemiche si azzerano. #sanremo2022 #amadeus #festivaldisanremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Noemi ospite di ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone su RaiUno . La cantante, nata artisticamente a ' XFactor ', è stata protagonista sul palco dicon la canzone ' Ti amo non lo so dire '. Noemi a 'Oggi è un altro giorno' Noemi ospite di ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone su RaiUno ha parlato della sua esperienza sul palco ...Non si può dare di più. La seconda serata del Festival dinon solo ha battuto la prima , ma per share bisogna risalire addirittura al 1995, insomma all'era a.w., avanti web. In ogni caso, nella terza serata ci aspetta una grande abbuffata di ...C'è un autore napoletano dietro a ben 4 brani in gara a Sanremo quest'anno. Si tratta di Davide Petrella, classe 1985. Petrella ha co-firmato per il 72esimo Festival della canzone italiana i brani «O ...Drusilla Foer è a Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Andiamo a conoscere meglio qualcosa su di lei, sulla vita privata e su dove vive la nobildonna decaduta. Drusilla Foer a Sanremo 2022: chi è e dove ...