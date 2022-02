Advertising

Gazzetta_it : Rossi: “Test Audi fissato, ma dipende da mia figlia. MotoGP? Contento della scelta” - rossi_anton78 : Una giornata di test privati per Aprilia a Sepang - Andrea__Rossi : RT @Stef77359537: documento FDA appena pubblicato ammette che il test PCR 'Covid' è stato sviluppato senza campioni isolati per la calibraz… - rossi_anton78 : Marc Marquez: inverno difficile ma ora c'è il Test di Sepang - Andrea__Rossi : RT @GiulioMarini2: ….@Palazzo_Chigi …secondo un premio Nobel, chi ha fatto la terza dose dovrebbe fare esame HIV….dicono sia rincoglionito…… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Test

La vita di Valentinoè cambiata negli ultimi tre mesi. Prima la festa d'addio alla MotoGP il 14 novembre 2021, poi l'annuncio del passaggio al GT World Challenge Europe con l'Audi R8 Lms del team Wrt. E a breve ...Valentinoè uno sportivo ancora molto seguito dagli appassionati di sport, nonostante il ritiro dal ... Il primosarà il 14 febbraio, a San Valentino. Ma bisognerà capire quando nascerà la ...Valentino Rossi è uno sportivo ancora molto seguito dagli appassionati ... perché quest’anno correrò in macchina, con un’Audi. Il primo test sarà il 14 febbraio, a San Valentino. Ma bisognerà capire ...“Il test con Audi è previsto per il prossimo 14 febbraio, ma bisognerà vedere” – Sono parole di Valentino Rossi, ospite ieri di RadioDJ che in questi giorni sta festeggiando i 40 anni dalla prima ...