Richiami Eighties tra lustrini | paillettes e una chioma argenta fluttuante

Leggi su iodonna

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Inizia puntuale come da tradizione il terzo appuntamento col Festival di Sanremo 2022. Una serata di prime volte, come quella di Drusilla Foer co-conduttrice accanto ad Amadeus e immediatamente padrona del palcoscenico, ma anche di Cesare Cremonini divestito che non aveva mai partecipato all’evento. Spirito rock degli anni Ottanta sembra essere l’ispirazione che lega con un fil rouge i make up che si alternano sul palco, tra applicazioni di strass, eye-liner nerissimi e labbra fuoco. Sanremo 2022, i beauty look sul palco dell'Ariston guarda le foto Drusilla Foer, l’eleganza ...