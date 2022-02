Omicidio Rosa, D’Ambra confessa: “Avevo assunto cocaina, sentivo delle voci nella mia testa…” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho sentito delle voci che mi dicevano di agire e l’ho fatto”. Così Elpidio D’Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l’Omicidio della 23 enne Rosa Alfieri, trovata senza vita nell’abitazione di Grumo Nevano dove l’uomo viveva, ha spiegato l’Omicidio della ragazza nel corso dell’interrogatorio reso davanti agli investigatori della Ps, al sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo e al suo legale, l’avvocato Dario Maisto. D’Ambra – secondo l’Ansa – ha raccontato di avere invitato la ragazza ad entrare nel suo appartamento per chiederle informazioni sulle bollette della corrente. A questo punto, ha detto ancora l’uomo, ha sentito “delle voci nella sua testa che gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho sentitoche mi dicevano di agire e l’ho fatto”. Così Elpidio, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l’della 23 enneAlfieri, trovata senza vita nell’abitazione di Grumo Nevano dove l’uomo viveva, ha spiegato l’della ragazza nel corso dell’interrogatorio reso davanti agli investigatori della Ps, al sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo e al suo legale, l’avvocato Dario Maisto.– secondo l’Ansa – ha raccontato di avere invitato la ragazza ad entrare nel suo appartamento per chiederle informazioni sulle bollette della corrente. A questo punto, ha detto ancora l’uomo, ha sentito “sua testa che gli ...

