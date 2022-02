Olimpiadi 2022, snowboardcross: a che ora e dove vedere la prova femminile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio alle Olimpiadi invernali 2022 si disputerà la gara di snowboardcross femminile. Tra le protagoniste più attese c’è la nostra Michela Moioli, portabandiera italiana alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, dopo il forfait di Sofia Goggia per concentrarsi sul recupero dopo l’infortunio a poche settimane dall’inizio di Beijing 2022. La fuoriclasse bergamasca originaria di Alzano Lombardo si presenta a queste Olimpiadi da campionessa in carica, dopo l’oro conquistato quattro anni fa ai Giochi di Pyeongchang. Nella disciplina di snowboardcross l’atleta azzurra ha dimostrato di essere tra le migliori al mondo, se non la numero uno, come dimostrano i ripetuti successi in Coppa del Mondo nel 2016, 2018 e 2020. Di seguito tutte le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio alleinvernalisi disputerà la gara di. Tra le protagoniste più attese c’è la nostra Michela Moioli, portabandiera italiana alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, dopo il forfait di Sofia Goggia per concentrarsi sul recupero dopo l’infortunio a poche settimane dall’inizio di Beijing. La fuoriclasse bergamasca originaria di Alzano Lombardo si presenta a questeda campionessa in carica, dopo l’oro conquistato quattro anni fa ai Giochi di Pyeongchang. Nella disciplina dil’atleta azzurra ha dimostrato di essere tra le migliori al mondo, se non la numero uno, come dimostrano i ripetuti successi in Coppa del Mondo nel 2016, 2018 e 2020. Di seguito tutte le ...

