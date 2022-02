Napoli | Rosa Alfieri trovata morta | chi è? Età | cosa è successo | tutta la storia | causa morte | foto

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato fermato dai carabinieri il presunto assassino di Rosa Alfieri, 23 anni, uccisa ieri a Grumo Nevano (Napoli… - repubblica : Preso l'assassino di Rosa: 'Le ha teso una trappola e ha tentato di stuprarla' [dalla nostra inviata Stella Cervasi… - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - Scisciano : Grumo Nevano, omicidio Rosa Alfieri: l’assassino confessa ma nega le violenze: Napoli, 3 Febbraio – Elpidio D’Ambra… - rep_napoli : Preso l'assassino di Rosa: 'Le ha teso una trappola e ha tentato di stuprarla' [dalla nostra inviata Stella Cervasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rosa

NapoliToday

. Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'omicidio diAlfieri, la ragazza trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano () dove l'uomo viveva, ha confessato il delitto negando però le violenze sulla donna. Femminicidio nel Napoletano, ...La giovane 23enneAlfieri è stata trovata morta due giorni fa dal padre nell'appartamento di D'ambra in via Risorgimento a Grumo Nevano in provincia di. Quest'ultimo, che viveva con la ...Rosa Alfieri è stata trovata morta nella provincia di Napoli; il corpo della 23enne è stato rinvenuto in un’abitazione di Grumo Nevano. Ma cosa le è successo? Leggi anche: Omicidio Nada Cella, cosa è ...E invece Rosa è stata uccisa a Grumo Nevano, nella casa in cui Elpidio d’Ambra aveva affittato proprio da suo padre. Secondo le ultime notizie che arrivano da Napoli, l’assassino avrebbe confessato ...