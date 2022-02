Napoli-Inter, biglietti in vendita da domani (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da domani saranno disponibili i biglietti per Napoli-Inter, match che si disputerà 12 dicembre alle ore 18 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 febbraio 2022. Stadio Diego Armando Maradona biglietti Napoli-Inter Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noti i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti per Napoli-Inter in programma il 12 dicembre alle 18. Tribuna Posillipo € 80,00Tribuna Nisida € 55,00Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)Distinti anello superiore € 40,00Distinti anello inferiore € 35,00Curve anello superiore € ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dasaranno disponibili iper, match che si disputerà 12 dicembre alle ore 18 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di. Saranno posti ina partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 febbraio 2022. Stadio Diego Armando MaradonaCon una nota sul proprio sito ufficiale, ilha reso noti i prezzi e le modalità dideiperin programma il 12 dicembre alle 18. Tribuna Posillipo € 80,00Tribuna Nisida € 55,00Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)Distinti anello superiore € 40,00Distinti anello inferiore € 35,00Curve anello superiore € ...

