Napoli | altro stop per Lozano | lussazione alla spalla

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Brutte notizie per Luciano Spalletti arrivano dal Centro America. Hirvingsi è infortunato nuovamente in Nazionale e ha riportato ladella spdestra. Il giocatore delha lasciato il campo in barella nel corso del secondo tempo di Messico-Panama, valevole per le qualificazioni ai Mondiali, dopo uno scontro di gioco con Michael Murillo. “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving, si informa che lo stesso ha riportato unadella spdestra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”, ha reso noto il club partenopeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #30gennaio 1710; nasce #RaimondodiSangro, Principe di Sansevero, Gran Maestro della #Massoneria, figur… - MingoBossHogg : @Salvo328 @GiulioManzotti @czalonso @tatanka_h @Ruttosporc Non ne ha, ma secondo me è molto più giusto così perchè… - sportli26181512 : Napoli, altro guaio: Lozano con la spalla destra k.o., si teme uno stop di due mesi: Napoli, altro guaio: Lozano co… - Gazzetta_it : Napoli, altro guaio: Lozano con la spalla destra k.o., si teme uno stop di due mesi - Angelo_Sansone : @vitalbaa Ho 2 settimane libere, sarei potuto andare a Napoli e Sicilia ma sono costretto verso uk…ovviamente volo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altro

... ne aveva 91; Soccorsa Rashitelli, di Sesto San Giovanni, 90; Eleonora di Vicino, Pianura,, ... dall', è legato al suicidio dell'autore. In Italia nel 2018 (anno cui fa riferimento lo studio,...Il"Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia"- Brutte notizie per Luciano Spalletti arrivano dal Centro America. Hirving Lozano si è infortunato nuovamente in Nazionale e ha riportato la lussazione della spalla destra. Il giocatore del ...Ha preso il via il «drive-in tamponi» allestito dalle farmacie pubbliche aderenti all'Associazione Assofarm site sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord. La struttura effettua 1.000 test antigenici al ...Dunque, non resta altro che attendere la sessione estiva di calciomercato per vedere chi, tra Napoli e Inter, sarà pronta ad accontentare il patron granata con un’offerta irrinunciabile. Acquistare ...