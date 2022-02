Milano, spari a San Siro. Il 31enne ammette: 'Il mitra Uzi è mio, volevamo festeggiare il mio compleanno' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha ammesso di essere il proprietario della mitraglietta Uzi, che avrebbe acquistato in 'un bar di Corvetto'. E di essere fuggito all'alt della polizia perché 'spaventato' per i colpi di pistola ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha ammesso di essere il proprietario dellaglietta Uzi, che avrebbe acquistato in 'un bar di Corvetto'. E di essere fuggito all'alt della polizia perché 'spaventato' per i colpi di pistola ...

