Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 3 febbraio 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 3 febbraio 2022. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1419m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte Meteo previste: ghiaccio. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di -9°C, lo zero termico si attesterà a 1307m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, ...

