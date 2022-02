Meloni al giuramento di Mattarella: «Sia l’ultimo presidente scelto dal Palazzo, è ora che decidano gli italiani» (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Fratelli d’Italia compatta in Aula»: così Giorgia Meloni annuncia sui social la sua presenza, e quella del suo partito, oggi 3 febbraio, al giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Non abbiamo votato Mattarella e non condividiamo la scelta ma rispettiamo sempre le istituzioni della Repubblica», ha aggiunto. La leader di Fratelli d’Italia, schierandosi contro l’alleato Matteo Salvini, ha deciso di sfilarsi dal resto del centrodestra e dunque di non votare l’attuale Capo dello Stato. Meloni spingeva su altri nomi, come quello di Nordio, e non intendeva scendere a patti con il centrosinistra. Salvini, dopo il no a Belloni, ha appoggiato la candidatura di Mattarella, scelta su cui la coalizione di centrodestra si è scontrata. Da una parte ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Fratelli d’Italia compatta in Aula»: così Giorgiaannuncia sui social la sua presenza, e quella del suo partito, oggi 3 febbraio, aldeldella Repubblica Sergio. «Non abbiamo votatoe non condividiamo la scelta ma rispettiamo sempre le istituzioni della Repubblica», ha aggiunto. La leader di Fratelli d’Italia, schierandosi contro l’alleato Matteo Salvini, ha deciso di sfilarsi dal resto del centrodestra e dunque di non votare l’attuale Capo dello Stato.spingeva su altri nomi, come quello di Nordio, e non intendeva scendere a patti con il centrosinistra. Salvini, dopo il no a Belloni, ha appoggiato la candidatura di, scelta su cui la coalizione di centrodestra si è scontrata. Da una parte ...

