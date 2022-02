Mattarella: rimango per italiani, combattere disuguagliaze (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il messaggio di Sergio Mattarella è chiaro, oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato alle Camere riunite per l'avvio del secondo settennato: rimango per gli italiani e perché si eliminino le disuguaglianze. Ma per afr accadere ciò è anche necessario che il Parlamento rivaluti il suo ruolo di garanzia nell'accoglimento delle istanze che arrivano dalla "pancia" del Paese. Un Paese preoccupato dall'evoluzione della pandemia e da una giustizia che deve recuperare il "profondo rigore" che le è proprio. Con sullo sfondo una profonda attenzione per il malessere che arriva dai giovani. Insomma una comunità che deve essere in grado di "costruire un'Italia più moderna" e recuperare quella "dignità sociale" che rappresenta "un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il messaggio di Sergioè chiaro, oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato alle Camere riunite per l'avvio del secondo settennato:per glie perché si eliminino le disuguaglianze. Ma per afr accadere ciò è anche necessario che il Parlamento rivaluti il suo ruolo di garanzia nell'accoglimento delle istanze che arrivano dalla "pancia" del Paese. Un Paese preoccupato dall'evoluzione della pandemia e da una giustizia che deve recuperare il "profondo rigore" che le è proprio. Con sullo sfondo una profonda attenzione per il malessere che arriva dai giovani. Insomma una comunità che deve essere in grado di "costruire un'Italia più moderna" e recuperare quella "dignità sociale" che rappresenta "un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo".video width="746" height="420" ...

"Avevo altri piani, non mi sottraggo". La sua quarta vita dopo il congedo. Il mandato è pieno ... Sergio Mattarella si è girato verso Draghi e gli ha sorriso. "Vedi Mario, ora posso rivolgerti la ... durante una cena informale: presidente, se tu rimani, rimango pure io. Era quasi una battuta, ora è ...

