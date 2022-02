Mattarella: 'rafforzare Italia per rilanciare Europa' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "rafforzare l'Italia significa anche, metterla in grado di orientare il processo per rilanciare l'Europa, affinché questa divenga più efficiente e giusta; rendendo stabile e strutturale la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia. L'apporto dell'Italia non può mancare: servono idee, proposte, coerenza negli impegni assunti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "La Conferenza sul futuro dell'Europa -ha aggiunto il Capo dello Stato- non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica ma deve essere l'occasione per definire, con coraggio, una Unione protagonista nella comunità internazionale". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "l'significa anche, metterla in grado di orientare il processo perl', affinché questa divenga più efficiente e giusta; rendendo stabile e strutturale la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia. L'apporto dell'non può mancare: servono idee, proposte, coerenza negli impegni assunti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "La Conferenza sul futuro dell'-ha aggiunto il Capo dello Stato- non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica ma deve essere l'occasione per definire, con coraggio, una Unione protagonista nella comunità internazionale".

