Lo streaming vola e la tv cambia volto I numeri in Italia e nel mondo

Tre anni che hanno cambiato il volto della televisione. Tre anni, 2018-2021, durante i quali il mondo dell'intrattenimento si è modificato velocemente sia in Europa sia nel resto del mondo. Secondo un'indagine dell'Area Studi di Mediobanca, le principali compagnie internazionali di Media & Entertainment nei primi nove mesi del 2021 sono cresciute del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. I servizi streaming hanno aumentato i ricavi del 25,8%, mentre le pay Tv tradizionali hanno registrato un recupero di +3,6%, confermando che le scelte dello spettatore si dirigono prevalentemente verso l'on demand. Netflix si attesta in prima posizione con 214 milioni di abbonati, seguita da Disney e i suoi 179 milioni e Warner Media con 69 milioni. La pandemia si può dire che abbia accelerato un percorso ...

