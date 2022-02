LIVE Italia-Usa 5-4 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: ancora una mano rubata dagli statunitensi (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.24: Due stone azzurre a punto dopo i primi 1uattro tiri del settimo end 3.17: NOOOOOOOOOOOOOOO! Sbaglia il tiro Constantini che supera la linea rossa e gli Usa rubano ancora la mano, portandosi a -1. Gli azzurri stanno sprecando una situazione di vantaggio. Italia-Usa 5-4 3.17: Serve la bocciata di Constantini 3.15: Si rifà ampiamente Mosaner che libera la casa dalle stone avversarie quando mancano gli ultimi due tiri 3.13: ancora un errore di Mosaner che non riesce a bocciare la stone statunitense a punto 3.12: Mosaner boccia la doppia guardia statunitense, ci sono due stone azzurre nella casa dopo 4 tiri 3.09: L’Italia si affida al power play, guardia laterale 3.08: mano rubata ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.24: Due stone azzurre a punto dopo i primi 1uattro tiri del settimo end 3.17: NOOOOOOOOOOOOOOO! Sbaglia il tiro Constantini che supera la linea rossa e gli Usa rubanola, portandosi a -1. Gli azzurri stanno sprecando una situazione di vantaggio.-Usa 5-4 3.17: Serve la bocciata di Constantini 3.15: Si rifà ampiamente Mosaner che libera la casa dalle stone avversarie quando mancano gli ultimi due tiri 3.13:un errore di Mosaner che non riesce a bocciare la stone statunitense a punto 3.12: Mosaner boccia la doppia guardia statunitense, ci sono due stone azzurre nella casa dopo 4 tiri 3.09: L’si affida al power play, guardia laterale 3.08:...

