LIVE Camerun-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: iniziano i rigori per conquistare la finale (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-EGY Zizo spiazza Onana, 1-1! 1-CMR Aboubakar segna, 1-0! 22.39 Palla al Camerun, l’arbitro dà le indicazioni ai due portieri. Va Aboubakar. 22.38 Si sorteggia chi partirà per prima a calciare. 22.37 Anche per Queiroz c’è il discorso al suo Egitto, tra poco si comincia. 22.36 Conceição chiede di usare la testa al suo Camerun, riunito in cerchio, anche a pregare assieme. 22.34 Gli undici metri decideranno la sorte di Camerun ed Egitto. Il Senegal aspetta il suo avversario in finale. 22.33 Fischia l’arbitro: calci di rigore! 120? Un minuto di recupero. 119? SOBHI! CHE SPAVENTO PER IL Camerun! Evita un avversario nel lato corto dell’area e mette dentro, in quattro (in quattro!) non riescono a ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-EGY Zizo spiazza Onana, 1-1! 1-CMR Aboubakar segna, 1-0! 22.39 Palla al, l’arbitro dà le indicazioni ai due portieri. Va Aboubakar. 22.38 Si sorteggia chi partirà per prima a calciare. 22.37 Anche per Queiroz c’è il discorso al suo, tra poco si comincia. 22.36 Conceição chiede di usare la testa al suo, riunito in cerchio, anche a pregare assieme. 22.34 Gli undici metri decideranno la sorte died. Il Senegal aspetta il suo avversario in. 22.33 Fischia l’arbitro: calci di rigore! 120? Un minuto di recupero. 119? SOBHI! CHE SPAVENTO PER IL! Evita un avversario nel lato corto dell’area e mette dentro, in quattro (in quattro!) non riescono a ...

