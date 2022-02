Lascia cappotto in Transatlantico ma sparisce | post indignato su Fb della senatrice Cinque Stelle

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La partita del Colle, conclusasi con la rielezione di Sergio Mattarella, continua are strascichi in Parlamento, non solo politici. Con risvolti che si tingono di giallo. E’ venerdì: le trattative fervono e le trame quirinalizie si infittiscono tra colpi di scena e tradimenti, le forze politiche litigano sul nomedirettrice del Dis Elisabetta Belloni. Ilè un via vai di anime: grandi elettori, giornalisti, commessi. E mentre il Paese attende il nuovo Capo dello Stato, ladel M5S Cinzia Leone vive il suo piccolo, personale, ‘dramma’: ilche ha appoggiato su uno dei divanetti nel ‘corridoio dei passi perduti’ non c’è più. Sparito nel nulla. E’ la stessa parlamentare pentastellata, oggi, a raccontare l’episodio in un accoratosu Facebook, ...