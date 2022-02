“La Cascina in Comune”: condivisione e inclusione per un’estate a misura di disabilità (Di giovedì 3 febbraio 2022) TERNI – Fondazione La Comune – impresa sociale impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente per giovani con disabilità, ha dato vita, in collaborazione con la Fattoria Sociale Passacantando di Terni, al progetto “La Cascina in Comune”. Il progetto è dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie e nasce per offrire un nuovo modo di trascorrere le vacanze estive, all’insegna del confronto e della condivisione, immersi nella natura e nel verde della campagna umbra, in un ambiente confortevole e familiare. Per le coppie genitore-figlio e per le famiglie con all’interno persone con disabilità sarà sempre presente in Cascina un educatore specializzato, che quotidianamente proporrà alcune attività e sarà a disposizione per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 3 febbraio 2022) TERNI – Fondazione La– impresa sociale impegnata da anni nella promozione di percorsi di vita indipendente per giovani con, ha dato vita, in collaborazione con la Fattoria Sociale Passacantando di Terni, al progetto “Lain”. Il progetto è dedicato alle persone cone alle loro famiglie e nasce per offrire un nuovo modo di trascorrere le vacanze estive, all’insegna del confronto e della, immersi nella natura e nel verde della campagna umbra, in un ambiente confortevole e familiare. Per le coppie genitore-figlio e per le famiglie con all’interno persone consarà sempre presente inun educatore specializzato, che quotidianamente proporrà alcune attività e sarà a disposizione per ...

Advertising

Lopinionista : “La Cascina in Comune”: condivisione e inclusione per un'estate a misura di disabilità - cascinanotizie : Più servizi in città: ecco il nuovo sportello Caaf/Patronato A due passi dalla sede di Viale Comaschi del Comune di… - umbriajournal_ : Terni, La Cascina in Comune, progetto su disabilità e inclusione - DrKing77 : “La Cascina in Comune”: per un'estate a misura di disabilità - DrKing77 : “La Cascina in Comune”: per un’estate a misura di disabilità -