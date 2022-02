Il giuramento di Mattarella al Parlamento che lo ha ri-eletto: “Superati giorni travagliati, anche per me” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Applausi dei cittadini al corteo di auto che lo accompagnava a Montecitorio, ovazione al suo ingresso in aula, interruzioni – per manifestare apprezzamento – durante il discorso: il Mattarella Bis mette d’accordo tutti, e il giuramento del Capo dello Stato avvenuto oggi alla Camera dei Deputati è tra i più condivisi di sempre. “Per me una nuova chiamata alla responsabilità, dalla quale non posso sottrarmi. Il voto di questa assemblea è quello più alto della rappresentanza democratica. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta. Il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e gli italiani di ogni età che si attendono garanzia dei diritti e risposte al loro disagio. Queste sarebbero state compromesse dal prolungarsi di uno stato di tensioni politiche. Leggo questa consapevolezza nel voto del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Applausi dei cittadini al corteo di auto che lo accompagnava a Montecitorio, ovazione al suo ingresso in aula, interruzioni – per manifestare apprezzamento – durante il discorso: ilBis mette d’accordo tutti, e ildel Capo dello Stato avvenuto oggi alla Camera dei Deputati è tra i più condivisi di sempre. “Per me una nuova chiamata alla responsabilità, dalla quale non posso sottrarmi. Il voto di questa assemblea è quello più alto della rappresentanza democratica. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta. Il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e gli italiani di ogni età che si attendono garanzia dei diritti e risposte al loro disagio. Queste sarebbero state compromesse dal prolungarsi di uno stato di tensioni politiche. Leggo questa consapevolezza nel voto del ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - Montecitorio : Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parl… - sole24ore : #Mattarella ricorda #DavidSassoli. 'Uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le i… - ForzaGiorgia2 : RT @GiorgiaMeloni: FDI compatta in Aula in occasione del #giuramento del PdR. Non abbiamo votato #Mattarella e non condividiamo la scelta,… -