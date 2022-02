Il Cts si scioglie Cosa può succedere adesso

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Con l'avvicinarsi della fine dell'emergenza Covid, il Comitato tecnico-scientifico va verso lo scioglimento: "Non ci sarà più bisogno di noi tecnici straordinari"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cts scioglie

il Giornale

... i ministri della Salute Speranza e dell'Istruzione Bianchi e il coordinatore delLocatelli ... Ma nonnessuno degli interrogativi pratici dietro le scelte del governo: dalle Ffp2 alla ...Ma nonnessuno degli interrogativi pratici dietro le scelte del governo: dalle Ffp2 alla ...presidente del Consiglio - con lui i ministri Roberto Speranza e Bianchi e il coordinatore del...Poi il rinnovo del 17 marzo 2021 con una nuova compagine di esperti. È ora di chiudere anche il Cts? «È comunque una struttura d’emergenza, nata con e per la pandemia. Con la fine dell’emergenza è ...Rossazzurri che tornano a Toore del Grifo in vista della ripresa del campionato. Ma le questioni extracampo sono sempre in primo piano ...