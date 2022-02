Highlights prima prova discesa maschile sci alpino Olimpiadi Pechino 2022: Innerhofer terzo (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) I VIDEO con gli Highlights della prima prova cronometrata della discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo svizzero Stefan Rogentin ha chiuso al primo posto in 1:44.00 davanti allo spagnolo Adur Extezarreta, che chiude ad appena otto centesimi dalla vetta. Sul gradino più basso del podio virtuale c’è Christof Innerhofer (1:44.26). Matteo Marsaglia ha tagliato il traguardo in 1:45.63 concludendo al 21° posto, mentre Dominik Paris è stato più lento di 26 centesimi e si è dovuto accontentare della 27esima piazza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Icon glidellacronometrata dellalibera di scialleinvernali di. Lo svizzero Stefan Rogentin ha chiuso al primo posto in 1:44.00 davanti allo spagnolo Adur Extezarreta, che chiude ad appena otto centesimi dalla vetta. Sul gradino più basso del podio virtuale c’è Christof(1:44.26). Matteo Marsaglia ha tagliato il traguardo in 1:45.63 concludendo al 21° posto, mentre Dominik Paris è stato più lento di 26 centesimi e si è dovuto accontentare della 27esima piazza. SportFace.

