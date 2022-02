Green pass illimitato con booster e no Dad per studenti vaccinati: nuove misure (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del Green pass, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto (senza il voto della Lega). Stop quindi alle restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato contro il covid. E validità del certificato verde, per chi ha tre dosi, “indefinita” ha detto il premier Mario Draghi. Mentre, per quanto riguarda la scuola, i vaccinati non andranno più in Dad. Questi provvedimenti, ha spiegato il presidente del Consiglio, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”, ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) –anti-covid per la scuola e sulla durata del, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto (senza il voto della Lega). Stop quindi alle restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato contro il covid. E validità del certificato verde, per chi ha tre dosi, “indefinita” ha detto il premier Mario Draghi. Mentre, per quanto riguarda la scuola, inon andranno più in Dad. Questi provvedimenti, ha spiegato il presidente del Consiglio, “vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese”. “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”, ha ...

Advertising

AlexBazzaro : Il punto non è ottenere il green pass o no. Orami si è infettata mezza Italia. Spesso cercandosela apposta. Non è… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - beabalda : RT @AnnalisaNocera1: Ricevo attraverso l'avv. Francesco Cinquemani. Al centro commerciale. Entro in un negozio di scarpe e la commessa: '… - 2rMarzia : RT @VerniereDi: @borghi_claudio Claudio,da meridionale,ho votato lega x te e Bagnai,ma sull'obbrobrio green pass non posso passarci sopra(o… -