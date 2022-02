Gli incroci, Simy e il ‘fantamercato’: quante curiosità in Parma-Benevento (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sette gol in sette incroci, se non è un incubo lui tanto vale cancellare la parola dal dizionario calcistico. Nwankwo Simy torna a Benevento, e le modalità sono da thriller mozzafiato. Ha firmato con il Parma nell’ultimo giorno di mercato, come se avesse fatto caso al calendario per aspettare il momento giusto. Debutto contro la Strega al Vigorito, roba da leccarsi i baffi per uno con quei numeri lì, da killer di streghe. A nessuna squadra ha segnato così tanto, vivendo in particolare due momenti clou: la tripletta della stagione 2019/20 in serie B e il gol segnato al Vigorito nella penultima giornata dello scorso campionato di serie A, che permise al suo Crotone già spacciato di agguantare l’1-1 all’ultimo minuto condannando di fatto alla retrocessione il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sette gol in sette, se non è un incubo lui tanto vale cancellare la parola dal dizionario calcistico. Nwankwotorna a, e le modalità sono da thriller mozzafiato. Ha firmato con ilnell’ultimo giorno di mercato, come se avesse fatto caso al calendario per aspettare il momento giusto. Debutto contro la Strega al Vigorito, roba da leccarsi i baffi per uno con quei numeri lì, da killer di streghe. A nessuna squadra ha segnato così tanto, vivendo in particolare due momenti clou: la tripletta della stagione 2019/20 in serie B e il gol segnato al Vigorito nella penultima giornata dello scorso campionato di serie A, che permise al suo Crotone già spacciato di agguantare l’1-1 all’ultimo minuto condannando di fatto alla retrocessione il ...

Advertising

anteprima24 : ** Gli incroci, Simy e il 'fantamercato': quante curiosità in #Parma-##Benevento ** - ValBuzzzz : @heythere_b ma che è, na mania de persecuzione? ma chi vuole far polemica... semplicemente visto che rispondi più a… - _05012022_ : RT @SkorpioITA: @lameduck1960 Tutta questa infrastruttura, nelle poste, nelle banche, in molti esercizi commerciali NON sparirà più. Non si… - SkorpioITA : @lameduck1960 Tutta questa infrastruttura, nelle poste, nelle banche, in molti esercizi commerciali NON sparirà più… - sanriovirgo : Vabbe che oggi facciamo gli incroci quindi va anche bene perché sono una palla e non ne capisco un cazzo comunque -