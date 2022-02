Giuramento Mattarella: il discorso integrale in Pdf e i due 'fuori programma' (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Signori presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, signori parlamentari e delegati regionali, il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta ". Ed ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Signori presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, signori parlamentari e delegati regionali, il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta ". Ed ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - Montecitorio : Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parl… - cocchi2a : RT @PBerizzi: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. La Costituzione repubblicana antifascista e… - RedattoreSocial : Il discorso del presidente #Mattarella: “Giorni travagliati, ma non potevo sottrarmi”. Il discorso del Capo dello S… -