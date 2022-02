Fiorillo | Capezzi e Strandberg fuori lista

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 3 febbraio 2022) SALERNO – La Salernitana oggi accoglierà gli ultimi due volti nuovi aporodati in granata durante la rivoluzione di gennaio. I brasiliani Ederson e Maikel infatti sbarcheranno a Salerno per mettersi finalmente a disposizione di Stefano Colantuono. Difficilmente però saranno disponibili per la sfida di lunedì sera contro lo Spezia, che il gruppo sta continuando a preparare al Mary Rosy, ieri con una intensa doppia seduta a cui ha partecipato anche Diego Perotti. Nel frattempo la Salernitana ha comunicato in Lega ladei 21 calciatori over che faranno parte del girone di ritorno. Sono stati di fatto esclusi i portierie Russo, che però potranno rientrare settimana dopo settimana a seconda delle necessità, il difensore Stefaned il centrocampista Leonardo.?Se per il norvegese questa ...