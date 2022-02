Ex del GF Vip dà i voti ai Big di Sanremo 2022 | promossi e bocciati

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ tempo di pagelle, promozioni e severe stroncature in riferimento al Festival die l’ex del GF Vip Cristiano Malgioglio, grande paroliere, ospite ieri de La vita in diretta ha fato i suoirelativi ai Big della prima serata della kermesse. Ex del GF Vip fa le pagelle della prima serata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Continua il botta e risposta a distanza tra Delia Duran e Alex Belli . Se da una parte, nella CasaGrande Fratello, la showgirl continua a dire di voler lasciare definitivamente il suo compagno, dall'altra l'attore ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha dichiarato di essere ...Confidandosi con Davide Silvestri nella casaGf, la nota soprano ha parlato così dell'amica Manila Nazzaro: "Io ho fatto una scelta per te " dice riferendosi ai concorrenti votati per la ...E’ tempo di pagelle, promozioni e severe stroncature in riferimento al Festival di Sanremo 2022 e l’ex del GF Vip Cristiano Malgioglio, grande paroliere, ospite ieri de La vita in diretta ha fato i ...L’ex concorrente del GF VIP torna a parlare di questo delicato argomento. Raffaella Fico ammette tutto, sbugiardato completamente proprio lui Dopo la sua partecipazione al GF VIP di quest’anno, durata ...