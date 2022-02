Elisa, con la sua voce non esiste gara (Di venerdì 4 febbraio 2022) Eterea, elegante, pura, raffinata, regale, questa è Elisa. Dopo 21 anni torna sul palco dell’Ariston cantando “O forse sei tu” una canzone d’amore. E dietro di lei a suonare c’è il marito. “Volevo portare un pezzo di grande energia perché a causa della pandemia ho avvertito intorno a me un tilt emozionale e umano. Io in queste occasioni reagisco d’impulso, metto in campo l’energia di una fila di Jumbo 747, spingo sul pedale e cerco di dare il 100 per cento. Scrivo e canto canzoni, se voglio dare conforto lo posso fare soltanto con una canzone. Spero di cantare bene e di tenere lontana l’ansia”. Testo O Forse Sei Tu Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora O forse è solamente il cielo quando si colora un po’ di più O forse sei tu O forse sei tu Ti capirei se non dicessi neanche una parola Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare ... Leggi su udine20 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Eterea, elegante, pura, raffinata, regale, questa è. Dopo 21 anni torna sul palco dell’Ariston cantando “O forse sei tu” una canzone d’amore. E dietro di lei a suonare c’è il marito. “Volevo portare un pezzo di grande energia perché a causa della pandemia ho avvertito intorno a me un tilt emozionale e umano. Io in queste occasioni reagisco d’impulso, metto in campo l’energia di una fila di Jumbo 747, spingo sul pedale e cerco di dare il 100 per cento. Scrivo e canto canzoni, se voglio dare conforto lo posso fare soltanto con una canzone. Spero di cantare bene e di tenere lontana l’ansia”. Testo O Forse Sei Tu Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora O forse è solamente il cielo quando si colora un po’ di più O forse sei tu O forse sei tu Ti capirei se non dicessi neanche una parola Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare ...

