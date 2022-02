“Dritto e Rovescio… e oltre” | ritorna oggi 3 febbraio Le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Questa sera, a “”: Paolo Del Debbio intervista il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, giovedì 3, in prima serata su Retequattro, a “”, Paolo Del Debbio intervisterà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare un punto sui temi legati alla gestione pandemica: dalle misure attualmente in vigore al probabile addio al sistema dei colori delle Regioni, fino all’ipotesi di una quarta dose di vaccino. Grazie per averci seguito anche stasera!#erovescio torna giovedì prossimo Buona notte pic.twitter.com/M3bO8qvgVs —e rovescio (@rovescio ) January 27, 2022 Nel corso della serata, si parlerà anche ...