Dai muri allo Spazio, i gechi ispirano un "robot rettile" pronto per andare su Marte (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dalla Puglia a Marte, grazie… ai gechi. Il Centro europeo di ricerca ha attribuito una sovvenzione da 1,5 milioni di euro al progetto di ricerca curato dal dott. Antonio Papangelo, che è partito proprio dall'osservazione del movimento dei gechi, capaci di camminare lungo le pareti indifferentemente dal tipo di superficie su cui si trovano, per immaginare sviluppi tecnologici che potranno avere applicazione in ambiti molto diversi, a partire da quello aerospaziale, permettendo ai macchinari di riconoscere i vari tipi di terreno senza avere problemi di spostamento. Antonio Papangelo, 32 anni, di Altamura Un geco nello Spazio, in che cosa consiste il progetto Papangelo, 32enne di Altamura in provincia di Bari, da anni ormai si occupa di ricerca nell'ambito dei processi meccanici di adesione. Il progetto che prende le ...

