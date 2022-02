Advertising

MediasetTgcom24 : Covid Spagna, tolto l'obbligo di Green pass alle Canarie #Covid #Spagna #Canarie #greenpass - JoPisp82 : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, tolto l'obbligo di Green pass alle Canarie #Covid #Spagna #Canarie #greenpass - nonmiscrivere8 : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, tolto l'obbligo di Green pass alle Canarie #Covid #Spagna #Canarie #greenpass - AndreaColandrea : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, tolto l'obbligo di Green pass alle Canarie #Covid #Spagna #Canarie #greenpass - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, tolto l'obbligo di Green pass alle Canarie #Covid #Spagna #Canarie #greenpass -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

ilGiornale.it

Presentare un Green passvalido non sarà più un requisito obbligatorio per accedere nei locali e attività delle Canarie per le quali era previsto sinora, come bar o ristoranti. Lo ha annunciato il governo regionale. La ...... all'adeguamento di valore di magazzini e parti di ricambio relativi ad alcuni impianti a carbone in Italia,e Cile, nonche' ai costi sostenuti per effetto della pandemia da- 19, e' ...Presentare un Green pass Covid valido non sarà più un requisito obbligatorio per accedere nei locali e attività delle Canarie per le quali era previsto sinora, come bar o ristoranti. Lo ha annunciato ...Presentare un Green pass Covid valido non sarà più un requisito obbligatorio per accedere nei locali e attività delle Canarie per le quali era previsto sinora, come bar o ristoranti. Lo ha annunciato ...