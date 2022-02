Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi. - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi. - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi. - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi. - franco16840449 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico

Agenzia ANSA

Ilha superato la soglia dei cinque milioni di casi di contagio da coronaviurs: lo ha reso noto ieri il ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia il Paese ha rilevato 5.027.870 infezioni ..."La Commissione presidenziale per la prevenzione, l'attenzione e il controllo del- 19 ...ha spiegato che quattro dei casi internazionali provenivano da Panama e gli altri quattro dal. ...(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 03 FEB - Il Messico ha superato la soglia dei cinque milioni di casi di contagio da coronaviurs: lo ha reso noto ieri il ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia ...ROMA ' In calo i contagi del coronavirus in Italia. Dal quotidiano bollettino del ministero della Salute si evince che i nuovi positivi sono 118.994, in diminuzione rispetto ai 133.142 registrati l'1.