Covid: green pass illimitato per chi ha il booster (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per il Covid arrivano nuove e più semplici regole anche e soprattutto grazie al miglioramento del quadro epidemiologico nel Paese. Chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi è guarito del Covid dopo aver fatto due dosi avrà il green pass illimitato. E’ quanto ha deciso il Cdm attraverso il decreto con le nuove norme anti-Covid riguardanti la scuola, lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del green pass. Come cambia la Dad La Dad verrà effettuata per 5 giorni se ci saranno cinque positivi in scuola dell’infanzia e nidi. Il Governo ha stabilito che i bambini da 0 a 6 anni (scuole infanzia e nidi) andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al ... Leggi su zon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per ilarrivano nuove e più semplici regole anche e soprattutto grazie al miglioramento del quadro epidemiologico nel Paese. Chi ha fatto la dosedi vaccino e chi è guarito deldopo aver fatto due dosi avrà il. E’ quanto ha deciso il Cdm attraverso il decreto con le nuove norme anti-riguardanti la scuola, lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del. Come cambia la Dad La Dad verrà effettuata per 5 giorni se ci saranno cinque positivi in scuola dell’infanzia e nidi. Il Governo ha stabilito che i bambini da 0 a 6 anni (scuole infanzia e nidi) andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al ...

